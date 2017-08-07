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Главная » НОВОСТИ » Авиакомпании остались без прогноза погоды
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 11:43

Авиакомпании остались без прогноза погоды


РОССИЯ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Российские и зарубежные авиаперевозчики перестали получать метеоданные по российским аэропортам от структуры Росгидромета «Авиаметтелеком», пишут «Известия». Выяснилось, что данные в глобальные информационные системы перестали поступать еще месяц назад – с 4 июля.

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович 19 июля потребовал от глав Министерства природы, Министерства транспорта и Федеральной антимонопольной службы срочно урегулировать ситуацию, связанную с прекращением поступления метеоданных по многим российским аэропортам в международные авиационные IT-системы (SITA, Jeppesen и др.).

«Прошу незамедлительно обеспечить восстановление передачи метеорологической информации в международные банки авиаметеорологических данных, согласно перечню аэродромов гражданской авиации Российской Федерации, включенных в аэронавигационный план Европейского региона ИКАО (Международной организации гражданской авиации)», — говорится в поручении Дворковича.

Представитель вице-премьера Алия Самигуллина рассказала, что работа по выполнению поручения на данный момент идет на уровне аппарата правительства, Минприроды, Минтранса и ФАС.

Метеоданные для воздушного транспорта — это давление, скорость и направление ветра, горизонтальная видимость, облачность и прогноз изменения погоды. Росгидромет в лице своей структуры «Авиаметтелеком» является единственным российским полномочным органом для предоставления метеорологического обслуживания в интересах международной аэронавигации. Сейчас в международные системы обмена метеоинформацией поступают данные только по 16 российским аэродромам. Такие ограничения были введены после прекращения оплаты услуг со стороны части авиаперевозчиков.

Правовые основания разорвать договорные отношения с «Авиаметтелекомом» у российских авиакомпаний появились в связи с изданием приказа Минтранса России №34 от 6 февраля 2017 года, которым был изменен порядок возмещения затрат на производство и предоставление метеоинформации для полетов воздушных судов.

Ранее Росгидромет получал оплату за одну и ту же метеоинформацию как от авиакомпаний, которым она необходима для подготовки, так и от Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), авиадиспетчеры которой должны сообщать эти данные экипажам воздушных судов. Теперь расходы за предоставление метеоинформации на этапе подготовки к полету отнесены к ставке сбора за аэронавигационное обслуживание, которая устанавливается ФАС. Росгидромет теперь ожидает оплату своих услуг в полном объеме от ГК ОрВД. Однако пока не приняты нормативные документы, определяющие и подтверждающие все расходы предприятий Росгидромета, ФАС не может изменить размер ставки сбора для компенсации затрат на предоставление метеоинформации. В результате Росгидромет уже перестал получать деньги от авиакомпаний, но еще не начал получать их от ГК ОрВД. Это и привело к отказу в предоставлении информации в глобальные системы.

Из-за прекращения обмена данными с международными информационными системами метеорологическая обстановка перестала быть доступна российским и иностранным авиакомпаниям в системах планирования полетов, в частности в Lido/Flight.

«В связи с этим проделывалась дополнительная значительная работа по обработке данных вручную, что могло повлиять на разработку оптимальных маршрутов, повышение расхода топлива и прочее», — рассказал вице-президент Lido/Flight в Lufthansa Systems Берндр Юрищ.

По его словам, обмен данными был прерван на срок три недели и восстановлен Росгидрометом 31 июля. В течение этого времени авиакомпании получали данные по метеоусловиям напрямую непосредственно от Росгидромета. Lufthansa Systems для решения этой проблемы была в постоянном контакте со своими клиентами, а также с властями ICAO и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«Данные действия Росгидромета нарушают устойчивое функционирование системы метеорологического обеспечения гражданской авиации, что создает риски снижения качества предоставляемого аэронавигационного обслуживания, угрозу безопасности полетов в воздушном пространстве Российской Федерации», — указывается в обращении президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна к Аркадию Дворковичу.

Напомним, что в 2013 году в связи с принятием Минтрансом новых Федеральных авиационных правил, ряд авиакомпаний приняло решение отказаться оплачивать метеообеспечение вылетов, которое предоставляет «Авиаметтелеком» Росгидромета. Росгидромет заявил о планах по сокращению режима работы авиационных метеостанций гражданского назначения в аэропортах нескольких городов, среди которых Мурманск.

Фото: М. Паламарчук

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