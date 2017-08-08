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Главная » НОВОСТИ » Пограничники спасли четверых рыбаков
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 12:13

Пограничники спасли четверых рыбаков


МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Вчера сотрудники Погрануправления ФСБ России по Мурманской области оказали помощь рыбакам, находившихся на маломерном плавсредстве в районе Вайда-Губы Баренцева моря.

«Информация о том, что в Вайда-Губе потеряло ход и начало тонуть маломерное судно поступила 7 августа в 8:50. Решением руководства на помощь рыбакам был отправлен сторожевой пограничный катер, который через 40 минут обнаружил рыбаков», – сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

По словам собеседника агентства, рыбаков подняли на борт катера. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасенных доставили на причал посёлка Лиинахамари.

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