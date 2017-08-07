ЕвроХим приобрел аргентинскую компанию Emerger Fertilizantes

08 Августа 2017 года, 12:50

РОССИЯ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – EuroChem Group AG (ЕвроХим), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, приобрел компанию Emerger Fertilizantes S.A., частного дистрибьютора премиальных и стандартных удобрений в Аргентине, сообщает «КовдорСКИТ». Стоимость сделки и другие условия не разглашаются.

ЕвроХим продолжает расширять свою дистрибьюторскую сеть для лучшего доступа на несколько важных рынков, в частности через недавние приобретения компаний-дистрибьюторов в Бразилии, Болгарии, Венгрии и Испании. Приобретение Emerger позволит значительно улучшить позиции ЕвроХима в Латинской Америке: на этот регион сейчас приходится 11% продаж удобрений Группы.

Объем продаж компании Emerger составляет 50 тысяч тонн удобрений в год. У нее есть собственный склад на 12 тысяч тонн, находящийся в 8 километрах от порта Сан-Николас-де-лос-Арройос (Северная Аргентина). Также компания арендует три розничных центра. Около 60% продаж приходится на премиальные удобрения, в частности для табачной промышленности; остальное – продажи клиентам в северо-восточной, центральной и центрально-восточной Аргентине. В Emerger работают 25 сотрудников.

Согласно данным аргентинской ассоциации производителей удобрений (Fertilizar Asociación Civil), ожидается, что рынок удобрений в Аргентине вырастет с 3,4 млн тонн в 2016 году до 5,5 млн тонн в 2020 году.

«Приобретение компании-дистрибутора Emerger, которая занимает хорошее положение на аргентинском рынке удобрений, позволит нам значительно улучшить наше присутствие в Латинской Америке — одном из самых быстроразвивающихся рынков удобрений в мире. Мы намерены увеличить наши продажи премиальных удобрений в данном регионе, и надеемся на дальнейшее успешное развитие нашего бизнеса в Аргентине и соседних странах», – отметил генеральный директор ЕвроХима Дмитрий Стрежнев.

Энрике Арамбарри, бывший совладелец и генеральный директор Emerger, отметил, что в составе ЕвроХима компания сможет предлагать более широкий ассортимент премиальных удобрений клиентам в Аргентине, Боливии, Парагвае и Уругвае.