Первый турист на электромобиле приехал в Мурманск

08 Августа 2017 года, 14:16

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – В июне 2017 года в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» состоялась презентация первой в Мурманской области зарядной станции для электромобилей.

Многие сомневались, что это будет востребовано в Мурманске с его арктическим климатом. Даже руководство отеля не ожидало быстрой отдачи от нововведения. Для отеля международной цепочки Park Inn by Radisson это было скорее частью экологической политики.

Тем не менее, уже нашелся автопутешественник, который на электромобиле Tesla решил поехать в Норвегию через Мурманск. Судя по номерному знаку, это машина из Австрии.