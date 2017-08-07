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Главная » НОВОСТИ » БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» преодолел Ла-Манш и вошел в Бискайский залив
 
 
 
 
08 Августа 2017 года, 15:54

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» преодолел Ла-Манш и вошел в Бискайский залив


МИР/ 8 августа - Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков преодолел пролив Ла-Манш и вошёл в Бискайский залив. В настоящее время корабль продолжает движение в южном направлении в соответствии с планом дальнего похода.

На переходе морем экипаж продолжает плановую боевою подготовку. Основной упор делается на отработку действий личного состава при применении оружия и технических средств корабля, проводятся учения по оказанию помощи судам, условно терпящим бедствие на море и по борьбе за живучесть корабля, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Главную базу Северного флота город Североморск БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул в конце июня. Совершив межфлотский переход в Кронштадт, экипаж корабля представлял Северный флот в Главном военно-морском параде. По завершении мероприятий, посвященных празднованию Дня ВМФ России, экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота с Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

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