«Медиалогия» составила рейтинг котиков в СМИ за год

08 Августа 2017 года, 19:08

РОССИЯ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Специально к Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа, компания «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам года.

Первое место рейтинга занял эрмитажный кот Ахилл, который стал оракулом на Кубке Конфедераций по футболу. Второе место досталось коту-моряку Сергею Ивановичу: он участвовал в походе российских кораблей. Барсик из Барнаула пожелал участвовать в президентских выборах и стал третьим лидером рейтинга.

Четвертая строчка досталась коту Джулиана Ассанжа, появившемуся в окне посольства Эквадора в галстуке, а пятая – коту Миру, подаренному главе японской префектуры Акита Владимиром Путиным.

Кроме того, в ТОП-10 попали итальянский кот-изменник, из-за которого женщина подала в суд на соседку, пропавший кот-актер Семен пермского театра «У Моста», Стаббс – почивший кот-мэр города Талкитна (Аляска), спасенный водителем в Калининграде котенок и кот-альпинист Граф из Нижнего Тагила, покоривший Эльбрус.

Фото: ©L!FE