В МГТУ заявили он начале погашения задолженности по зарплате

08 Августа 2017 года, 17:24

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманском государственном техническом университете начались выплаты заработной платы работникам. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как следует из сообщения, все процедурные вопросы, связанные с организацией госфинансирования, завершились. Ректор МГТУ Сергей Агарков отметил, что «все работники смогут получить в полном объеме причитающиеся им деньги, причём с процентами за просрочку».

Ранее задержкой с выплатой заработной платы сотрудникам МГТУ заинтересовались прокуратура и следственный комитет. По мнению ректора вуза Сергея Агаркова, ситуация была вызвана с задержкой финансирования, которая образовалась в связи с передачей университета из подчинения Росрыбловству в Минобрнауки.