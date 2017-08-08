Мурманск: прогноз отключений на 9 августа

08 Августа 2017 года, 19:36

МУРМАНСК/ 8 августа - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 14.08.2017 остановка Угольной котельной – (Смирнова, 16, 20, 22) - 3 дома

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от восточной котельной – 458 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 16:00 ул. Орликовой, 49, 50

ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.