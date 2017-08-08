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Сари
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Никита Падерин
Никита Падерин:

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Главная » НОВОСТИ » Троллейбус «четвёрка» пойдёт по-другому
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 07:30

Троллейбус «четвёрка» пойдёт по-другому


МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В связи с проведением дорожных работ, вызванных необходимостью обеспечения теплоснабжения будущего филиала Нахимовского училища с 9 по 20 августа будет изменён маршрут движения троллейбуса №4. 

«На период работ троллейбус будет следовать по проспекту Кольскому без заезда на улицы Щербакова и Баумана, конечная остановка маршрута будет на улице Героев Рыбачьего», – сообщили «Би-порту» в диспетчерской АО «Электротранспорт». На предприятии общественного транспорта отметили, что интервал движения будет составлять 7-10, в час-пик – 5-7 минут.

Напомним, проведение работ по обеспечению теплоснабжения Нахимовского училища являются запланированными. Ранее предполагалось, что они будут окончены к 31 июля.

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