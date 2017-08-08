В Мурманске начинается осветительный сезон

09 Августа 2017 года, 08:00

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайший четверг, 10 августа, в столице Заполярья начнётся осветительный сезон: ближе к полуночи будет впервые включено уличное освещение, подключённое к единой системе «Каскад». Об этом «Би-порту» сообщили в Комитете по развитию городского хозяйства Администрации города Мурманска.

«Первое время фонари будут гореть около трёх часов, но постепенно интенсивность и продолжительность будет увеличена», – добавили собеседники агентства.

Напомним, уличное освещение было отключено в Мурманске с наступлением «белых ночей».



Фото: Владислав Гущин.