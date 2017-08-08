В Мурманской области ненадолго потеплеет

09 Августа 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +14…+19°, на юге области - до +21°.

В Мурманске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине суток возможен дождь. Во второй половине дня ожидается переменная облачность, без осадков. Штиль. Воздух прогреется до +14…+16°. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, завтра в Мурманске начинает работать уличное освещение, подключённое к единой системе «Каскад». Осветительный сезон продлится до начала мая 2018 года.