Сегодня в регионе - проверка систем оповещения

09 Августа 2017 года, 09:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня с 10 до 12 на территории региона будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В этот период времени будут кратковременно включаться уличные электросирены и громкоговорители. Информация будет дублироваться по сетям проводного и эфирного радиовещания.

Сегодня же во флотской столице с 10:00 до 16:00 подразделения Североморского гарнизона проведут тренировку с использованием аэрозольных (дымовых) средств. Специалисты напоминают, что возможно ограничение видимости в районах, прилегающих к береговой линии. Дымовые (аэрозольные) завесы не представляют угрозы для здоровья.