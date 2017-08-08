Коллекторам передали долги за жилищно-коммунальные услуги на 20 млрд рублей

09 Августа 2017 года, 10:12

РОССИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году, пишут «Известия». В работе у профессиональных взыскателей сейчас находится 3% от общей задолженности населения за ЖКУ. Это следует из расчетов, которые провела компания «Секвойя кредит консолидейшн».

По данным Министерства строительства, задолженность за ЖКУ составляет 1 трлн рублей, из которых долги граждан — 645 млрд. По данным «Секвойя кредит консолидейшн», взыскатели получили от управляющих компаний около 20 млрд рублей долгов граждан за ЖКХ. Это 3% от общего объема задолженности. Семь лет назад, когда коллекторы впервые вышли на российский рынок, доля переданных им от УК долгов составляла не более 1%. По данным «Секвойи», сегодня в работе коллекторских агентств находится в среднем около 200 тысяч таких должников. Взыскание долгов за ЖКУ дается тяжелее, чем по кредитам и займам.

«У населения до сих пор четко сформирована позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне, — пояснил генеральный директор «Секвойи» Алексей Терский. — В отличие от банковских долгов, просрочку по ЖКХ невозможно зафиксировать: долг копится постоянно, и отделить просрочку от текущего платежа зачастую невозможно. Когда совершается платеж, УК фиксирует это не как оплату долга, а как оплату текущего платежа».

По словам генерального директора компании ЮВС, члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Сергея Шпетера, коллекторы берут за работу 15–20% от суммы долга. По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ составляет 8,9–62,6 тысяч рублей. Шпетер уточнил, что УК, как правило, передают просрочку по платежам сроком два-три года. Эксперт уточнил, что эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5–10%, на судебной — 15–20%.

Напомним, задолженность потребителей Мурманской области за коммунальные услуги составляет 11 млрд рублей, а темпы роста задолженности за пять месяцев 2017 года уменьшились в три раза.