По факту убийства врача в Мурманске следком возбудил дело

09 Августа 2017 года, 11:28

МУРМАНСК/ 9 августа / БИ-ПОРТ – Следственный отдел Следственного комитета РФ по Мурманской области по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 105 («Убийство») возбудил уголовное дело в отношении убийцы врача Мурманского онкологического диспансера. Об этом сообщила агентству официальный представитель следкома Ксения Кошелюк.

«По предварительным данным, злоумышленник (пациент диспансера, – прим. редакции), находясь в помещениях Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему отделением несколько ударов ножом, который он принёс с собой. Удары были нанесены в жизненно важные органы, от которых наступила смерть завотделением», – рассказала Ксения Кошелюк.

Также установлено, что пациент диспансера после совершённого убийства этим же ножом нанёс себе несколько ударов, от которых также скончался на месте. Сейчас в диспансере работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР, проводятся опросы свидетелей, выясняются мотивы, побудившие пациента на такой шаг.