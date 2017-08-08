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Главная » НОВОСТИ » Вейпы и кальяны запретят в местах общепита
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 11:36

Вейпы и кальяны запретят в местах общепита


РОССИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Россиян ждет запрет на употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах, а также введение дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции, сообщают «Известия».

Приоритетный проект «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны. А в 2025 году — большая часть.

Прививать россиянам ответственное отношение к своему здоровью Министерство здравоохранения намерено директивными и пропагандистскими методами. Первые будут представлены мерами по регулированию оборота и использованию электронных сигарет и алкоголя. Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.

«На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы, — сообщили в Минздраве. — Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет. Все поправки в законопроект разработаны при участии специалистов министерства».

Источник «Известий» в правительстве России уточнил, что в рамках проекта «ЗОЖ» предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Каким образом они будут формироваться, разработчики проекта определят к октябрю 2018 года.

Согласно проекту «ЗОЖ», за расчетные восемь лет потребление алкоголя на душу населения сократится на 1,7 л и в 2025 году составит не более 8 л. 5% курильщиков расстанутся с этой привычкой. На 11% (с 34 до 45) увеличится доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Также в проекте указано, что к 2025 году более половины гипертоников начнут следить за давлением, а аборты, совершаемые по инициативе женщин, сократятся с 20,5 до 16 случаев на тысячу женщин фертильного возраста.

Фото: Twitter

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