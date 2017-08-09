Виктор Баранец: из миролюбивой соседки Норвегия превращается в медведя с американскими клыками

09 Августа 2017 года, 14:10

РОССИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В Норвегии увеличивается ударная авиационная группировка Запада недалеко от баз российского Северного флота. Также Осло объявило, что продлит пребывание в стране американских морских пехотинцев еще на год.

В Норвегии и Дании размещаются морские элементы американской системы ПРО. В Пентагоне не скрывают, что хотели бы иметь военную базу на стратегически важном шведском острове Готланд в Балтийском море. И хотя Швеция не член НАТО, такое развитие событий вполне возможно, говорят эксперты. Это не может не беспокоить Россию, заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Норвегия в последние годы очень существенно наращивает «НАТОвские латы». Сегодня о Норвегии можно говорить, как о некоем заднем дворе НАТО на северном направлении. Но, в данном случае, Норвегию нужно рассматривать и как страну, которая закрепляет глобальные планы НАТО нарастить северный фланг. И, естественно, из доброй миролюбивой соседки Норвегия с каждым годом превращается в норвежского медведя с американскими клыками», – сказал Баранец.

Он также отметил, что был в Скандинавских странах и «везде сталкивался с неким комплексом военно-политической неполноценности». По словам эксперта, она выращивается НАТОвской пропагандистской машиной.

«Это новое явление, которое образовалось в общественном мнении скандинавских стран, и называется среди нашего брата-аналитика «скандинавская паранойя». Кстати, у отдельных людей, принадлежащих политической элите, иногда еще бывают остатки совести, и которые открытым текстом потом признают, что слишком погорячились, русские к нам не заплывали, в воздушное пространство наше не залетали», – рассказал Баранец.

Полковник в отставке также отметил, что сейчас идет «тихая военно-милитаристская интервенция США и НАТО на Норвегию, которая становится все более милитаризованной».

«Конечно, дружелюбия это со стороны России не вызывает, но не вызывает и паники. Однако, это не повод для добрососедских отношений. Это заставляет вносить коррективы в планы боевого применения войск», – подчеркнул эксперт.

Фото: Reddit.com