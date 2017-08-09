Мурманская ТЭЦ и служба судебных приставов провели рейд по неплательщикам

09 Августа 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – ПАО «Мурманская ТЭЦ» и служба судебных приставов Первомайского округа провели рейд в отношении неплательщиков — жителей, накопивших задолженность за тепловую энергию и горячую воду.

В список попало восемь квартир с наибольшими суммами долга — от 130 до 220 тысяч рублей. Вся задолженность подтверждена решениями судов.

В ходе рейда приставы общались с соседями должников, выясняли место работы для направления исполнительных листов, оценивали имущественное положение неплательщиков и накладывали арест на имущество. Как правило, под арест попадают бытовая техника, драгоценности, транспортные средства и иные ценные вещи. Кроме того, могут быть арестованы и домашние животные — так, в ходе рейда приставы наложили арест на собаку должника породы пудель.

Одному из неплательщиков была вручена повестка о явке к приставу. В соответствии с ФЗ «О судебных приставах» в случае неявки ему грозит принудительный привод и административная ответственность за неисполнение требований должностного лица. Также должникам могут быть запрещены выезд за границу и осуществление регистрационных действий в отношении недвижимости.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» проводит активную работу по взысканию задолженности. Ежемесячно теплоснабжающее предприятие направляет неплательщикам более 1000 писем с требованием погасить задолженность и около 500 исковых заявлений в суд.

«Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и не имеющие возможности погасить всю сумму долга сразу, могут заключить соглашение о рассрочке платежа и установить приемлемый ежемесячный размер оплаты. Тем самым должник не рискует остаться без имущества, — пояснил начальник юридического отдела ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Тропин. — Вовремя оплачивать счета выгоднее: при накоплении задолженности неплательщику могут быть предъявлены пени, госпошлина и исполнительский сбор».

В свою очередь для теплоснабжающего предприятия повышение собираемости платежей — ключевой фактор надежного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Напомним, общая сумма просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в Мурманской области составляет 11 млрд рублей. Сегодня появилась информация о том, коллекторам передали долги за жилищно-коммунальные услуги на сумму 20 млрд рублей (всего по России).