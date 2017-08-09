Авиадебошир рейса Петербург - Апатиты привлечен к административной ответственности

09 Августа 2017 года, 15:21

РОССИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Сотрудникам Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера аэропорта Апатиты «Хибины» Мурманской области о том, что на борту самолета, прибывающего авиарейсом Санкт-Петербург – Апатиты, находится пассажир, который ведет себя недостойным образом по отношению к окружающим и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи правопорядка установили, что 38-летний житель Кировска, возвращаясь со своей супругой из Петербурга, отказался выполнить законное требование работников самолета, занял их рабочее место, расположенное у аварийного выхода. При этом выражался нецензурной бранью. Своим недостойным поведением он оскорблял честь и достоинство окружающих.

Транспортные полицейские в отношении правонарушителя составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в транспортном средстве общего пользования в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что категорически запрещено распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в транспортном средстве общего пользования, в том числе в самолете. Также запрещено и появление в состоянии алкогольного опьянения. В противном случае к правонарушителям будут применяться меры административного воздействия.