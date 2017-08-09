Над Кольским полуостровом пройдут атмосферные фронты

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие двое суток погоду будут определять циклоны, смещающиеся со Скандинавии на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы.
Преобладающая температура воздуха в ночные часы +8…+13°, днём – до +20°.
В Мурманске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня высока вероятность дождя. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха в течение суток +11…+16°.