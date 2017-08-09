Мурманск: прогноз отключений на 10 августа

МУРМАНСК/ 9 августа - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 августа.
С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 14.08.2017 остановка Угольной котельной – (Смирнова, 16, 20, 22) - 3 - дома
С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов
С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов
С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов
С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от восточной котельной – 458 домов
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Советская (Росляково), 9, 5
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – до выполнения ул. Пономарева, 1/16, 3
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Полярной Правды, 2
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.