При тушении пожара на Траловой обнаружено тело мужчины

МУРМАНСК/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – При тушении пожара в строительной бытовке на улице Траловая, 14 обнаружено тело мужчины.
Личность погибшего устанавливается, сообщили «Би-порту» в диспетчерской.
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«В ходе процессуальной проверки установлено, что возле железнодорожных путей на улице Траловой в сгоревшей бытовке обнаружен труп. Из-за значительных телесных повреждений от огня установить личность погибшего в ходе просмотра не представилось возможным, будет проведена судмедэкспертиза», – сообщили «Би-порту» в Следственном комитете.