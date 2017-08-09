За свежими продуктами на ярмарку «Медовый спас»!

10 Августа 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 10 августа - Сегодня яркими прилавками и всевозможными ароматами открылась ярмарка «Медовый спас» в павильоне «МурманЭКСПО»!

Первых посетителей участники ярмарки встретили изобилием меда нового урожая - гречишного, белой акации, боярышника, крем-медом с малиной, вишней и семенами льна. Особый ажиотаж вызвали варенье из северных ягод, конфитюры, мармелад и суфле!

Помимо традиционных мясных деликатесов и сала радует гурманов ассортимент рыбы горячего и холодного копчения: нерка, кижуч, белуга, красная икра.

Прямо на ярмарке каждый посетитель может приобрести свежее сыродавленное масло из кедрового ореха, которое изготовят прямо при вас!

К сезону заготовок участники привезли свежие овощи с личных хозяйств: огурцы, помидоры, укроп, чеснок, которых так не хватает мурманчанам.

14 августа в 12:00 все желающие смогут освятить мед прямо на ярмарке!

Приходите на ярмарку за свежими продуктами и многими другими товарами!

Ярмарка продолжит работу до 14 августа включительно в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51!

Все новости на сайте организатора и в группе ВКонтакте.

Время работы ярмарки: 9-13 августа с 11.00 до 18.30

14 августа с 11.00 до 16.30

Вход свободный!

Добро пожаловать!