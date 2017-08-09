Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в Арктику

10 Августа 2017 года, 10:30

СЕВЕРОМОРСК/ 10 августа - Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164.

В рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое стартовало на Северном флоте с 7 августа, выход отряда кораблей и судов обеспечения СФ из пунктов постоянного базирования в Баренцево море обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил. Тральщики «Коломна», «Ельня» и «Ядрин» также выполнили задачи по ближнему противоминному обеспечению на маршруте развертывания отряда кораблей и судов обеспечения в Баренцевом море.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «для обеспечения максимально безопасных условий плавания в сложных, с точки зрения навигационной обстановки, арктических районах, переход отряда кораблей будет организован с учетом особенностей гидрометеоусловий и постоянного мониторинга ледовой обстановки, к которому будут привлечены самолеты и вертолеты 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота».

Основная цель дальнего похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Это уже шестой масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику за последние несколько лет. В 2012 году морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В 2013 году отряд кораблей во главе с флагманом Северного флота тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп». В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах. В 2015 году, в ходе аналогичного похода, впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных объектов на полуострове Таймыр, а в прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.