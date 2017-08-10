Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске выбирают самый уютный двор
 
 
 
 

Курсы валют 10.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9854
-0,2697
1 USD
Доллар США
59,9611
-0,0275
1 EUR
Евро
70,4183
-0,4222
10 NOK
Норвежских крон
75,3640
-0,6200
10 SEK
Шведских крон
73,1037
-0,6513
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

18°
2.0 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
10 Августа 2017, 13:25
Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В фотоконкурсе «Русская цивилизация» лидирующие позиции занимает номинация «Уникальная природа»
10 Августа 2017, 12:41
В фотоконкурсе «Русская цивилизация» лидирующие позиции занимает номинация «Уникальная природа»
Приговор кандалакшскому педофилу оставлен без изменений
10 Августа 2017, 11:15
Приговор кандалакшскому педофилу оставлен без изменений
В Семеновском озере найден труп мужчины
10 Августа 2017, 10:07
В Семеновском озере найден труп мужчины
 
 
 
 

Самое читаемое

Виктор Баранец: из миролюбивой соседки Норвегия превращается в медведя с американскими клыками
09 Августа 2017, 14:10
Мурманская область и «майские указы президента»: кто кого
09 Августа 2017, 17:10
В Семеновском озере найден труп мужчины
10 Августа 2017, 10:07
Авиадебошир рейса Петербург - Апатиты привлечен к административной ответственности
09 Августа 2017, 15:21
Продолжается благоустройство территории школы №53
09 Августа 2017, 16:46
Акция «Ночь кино» пройдет в Мурманске
09 Августа 2017, 17:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок
 
 
 
 
10 Августа 2017 года, 13:02

Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок


СЕВЕРОМОРСК/ 10 августа - Сегодня корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках специального учения по видам обеспечения сил ВМФ отработала учебный эпизод по противолодочному обеспечению в ближней морской зоне флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Учение будет проходить в двухстороннем формате – морякам-противолодочникам будет противодействовать экипаж одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В ходе учения корабельная поисково-ударная группа также проведет ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота стартовало на Северном флоте в понедельник 7 августа. Оно проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва. В ходе учения уже отработаны эпизоды по противоводводно-диверсионному и противоминному обеспечению, а также осуществлён вывод сил Северного флота из пунктов постоянного базирования, в котором было задействовано более 150 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в Арктику
2.
Минно-тральная группа Кольской флотилии в рамках планового учения обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота
3.
На Северном флоте отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны в рамках спецучения по видам обеспечения сил ВМФ
4.
БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» преодолел Ла-Манш и вошел в Бискайский залив
5.
Отряд кораблей Северного флота продолжает переход в пункты постоянной дислокации
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта