Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

10 Августа 2017 года, 13:25

РОССИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Сбербанк с 10 августа снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также снижает минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья».

Текущее изменение – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6-2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.

Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.

«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд. рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России, – отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на максимально выгодных условиях».