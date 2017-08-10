Минимальный набор продуктов подешевел почти на 4%

10 Августа 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – По данным Росстата, в июле минимальный набор продуктов питания стал дешевле на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем, пишет газета «Известия». В среднем по России его цена составила 4066,8 рубля.

В материалах Росстата указано, что в июле снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. По данным службы, существенное влияние на динамику показателей оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, на свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3–15,2%. Одновременно стоимость апельсинов и яблок увеличилась на 8% и 6,4% соответственно.

Рыба живая и охлажденная подешевела на 1,1%. Вместе с тем на 0,4–0,6% стали дороже отечественная икра лососевых рыб, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород. Из наблюдаемых видов круп наибольшее снижение цен отмечалось на гречку — на 2,5%.

Год назад потребительская корзина в июле практически не менялась в цене — рост составил лишь 0,1%, до 3819,2 рубля, с начала года она подорожала на 6,8%. Стоимость плодоовощной продукции не снижались такими быстрыми темпами: овощи подешевели на 11,2%, а, например, белокочанная капуста подорожала почти на 9%. Фрукты и цитрусовые упали в цене на 0,9%.

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева подчеркнула, что в этом году сохранилась сезонная тенденция: рост цен на плодовоовощную продукцию весной и в начале лета, затем спад после урожая.

«Но в этом году рост был более резким, чем в предыдущем году, соответственно, и снижение было более сильным», — сказала она.

В текущем году из-за аномально холодной весны и начала лета поставки плодоовощной продукции нового урожая на рынок начались позже, чем год назад. Соответственно, цены начали снижаться позднее. Кроме того, в июле 2016 года усилился рост цен практически на все белковые товары при повышении цен сельхозпроизводителей вследствие снижения либо замедления роста объемов производства.

«Снижение стоимости набора связано со сбором урожая и ростом предложения плодоовощной группы на рынке. И, как следствие, снижением цен на фрукты и овощи», — сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Фото: Twitter