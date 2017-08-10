В районе аэродрома Килпъявр прошли межведомственные учения

10 Августа 2017 года, 15:38

КИЛПЪЯВР/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – С 8 по 10 августа Оперативный штаб в Мурманской области провел тактико-специальное учение (ТСУ) «Рельеф-2017» по пресечению теракта на отдельном участке местности в районе аэродрома Килпъявр.

В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений «боевиков», скрывающихся от преследования на местности.

В учениях приняли участие подразделения УФСБ России, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, УМВД, Северного флота, Пограничного управления ФСБ, авиации ФСБ, ГУ МЧС России, администрации Печенгского района, УФСИН.

По легенде учений, вооруженные «террористы» попытались напасть на военные склады в Печенгском районе. Караулы бригад отразили нападение, «террористы» скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководитель контртеррористической операции принял решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» обезврежены.

По оценке руководителя операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Рельеф-2017», с поставленными задачами справились успешно.