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Главная » НОВОСТИ » Почти половина молодых пар хотят всего одного ребенка
 
 
 
 
10 Августа 2017 года, 15:55

Почти половина молодых пар хотят всего одного ребенка


РОССИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Совместное исследование НИУ ВШЭ и РГСУ, в ходе которого в 2015 и 2016 годах были опрошены две тысячи человек в возрасте до 30 лет, показало, что большинство молодых людей, состоящих в браке, хотят одного ребенка (48%), сообщают «Известия».

О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более детей готовы только 13% респондентов. Исследователи отмечают, что на репродуктивные планы влияет довольно утилитарный подход молодежи к воспитанию.

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева рассказала, что в воспитании детей молодые родители ставят на первое месте необходимость дать образование — как старт к будущей самостоятельной жизни (67%). 44% обращают внимание на нравственные аспекты. А 36% респондентов полагают, что в современных сложных социально-экономических условиях самое важное — это прокормить ребенка. О том, что нужно воспитывать трудолюбие, сказали 19%, а о необходимости прививать национальную гордость — 5%.

Кучмаева отметила, что период воспитания ребенка дошкольного возраста нередко становится для родителей одним из самых сложных. Ряд исследований доказывает, что они сталкиваются с нехваткой свободного времени и переутомлением на работе. Это мешает им полноценно общаться с детьми. В такой ситуации помощь молодым родителям в воспитании может оказать развитая инфраструктура.

Исследователи выяснили, что большинство молодых супругов полагают, что лучше всего дошкольников воспитывать в муниципальных детсадах (53%). 17% предпочитают частный детский сад. Няню выбирает лишь 2% респондентов, а на помощь бабушек и дедушек рассчитывают 9%. Только 19% полагает, что воспитывать ребенка лучше всего самим в собственной семье.

«В совокупности 70% молодых людей отдают предпочтение общественному воспитанию и присмотру. С одной стороны, это говорит о том, что для них важно развить у детей социальные навыки, которых не может дать замкнутое семейное воспитание. А с другой стороны, молодые родители в какой-то мере хотят переложить долю своей ответственности на другие институты воспитания и пожить для себя», — сказала Кучмаева.

Доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал, что перекладывание воспитательных функций на ясли, детский сад или школу разобщает родителей и детей, ослабляет внутрисемейные связи.

Доктор педагогических наук, профессор МГПУ Георгий Гогиберидзе отметил, что традиционно в России придавалось большое значение воспитанию. Но в 1990-х годах от самого этого понятия в стране отказались как от части идеологии. В 2000-х ситуация стала меняться. В 2010 году в школах появился новый предмет — основы религиозных культур и светской этики, — который, по его мнению, направлен на воспитание детей.

Результаты предыдущих опросов показали, что россияне стали чаще вступать в брак, а основная причина свадьбы – любовь.

Фото: Fotosearch

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