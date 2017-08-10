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Главная » НОВОСТИ » Впервые в России с аквалангом погрузился инвалид без рук и ног
 
 
 
 
10 Августа 2017 года, 17:00

Впервые в России с аквалангом погрузился инвалид без рук и ног


РОССИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В среду в океанариуме подмосковного центра «Крокус Сити» прошло первое в России погружение человека без рук и ног с аквалангом под воду, пишут «Известия». Всего пять человек в мире отважились на такой эксперимент.

В России на такой шаг решился 37-летний Дмитрий Павленко. Во время службы в армии 2 марта 1999 года его подразделение отрабатывало атаку. По плану солдаты должны были десантироваться с БМП и бросить боевую гранату. Маскхалат, выданный Дмитрию перед учениями, оказался велик.

«Граната запуталась в маскхалате, — рассказал Павленко. — Времени было немного — четыре секунды до взрыва. Я начал ее вытаскивать, но не успел — взорвалась в руках». Кровопотеря была очень большой, но Дмитрий выжил.

«Я понял, что передо мной стоит выбор: жить или лежать на диване, — сказал Дмитрий. — Военная пенсия по инвалидности позволяла остановиться на втором варианте. Но мне всегда было интересно знать, что происходит вокруг, заглянуть куда-то, куда я не мог раньше, расширить свои возможности. При этом, конечно, я понимал, что они у меня серьезно сузились. Всему придется учиться заново, и приобретать любой навык будет гораздо труднее, чем раньше».

Через несколько лет после выписки из госпиталя он начал работать в реабилитационном центре. В 2005 году поступил в Московский институт экономики, политики и права, по окончании которого получил диплом психолога. Потом он перебрался в Зеленоград, где создал реабилитационный центр. Является одним из организаторов ежегодного реабилитационного марш-пробега инвалидов и участников военных действий «Мир Человека». Женат, воспитывает двоих детей.

В 2010 году на отдыхе в Египте семья Павленко ездила к рифам в Красном море. Именно тогда у Дмитрия появилась мысль научиться нырять. Через несколько лет с ним связался инструктор Дмитрий Князев, занимающийся обучением дайверов с инвалидностью.

Павленко признается, что впервые оказавшись под водой, он не мог дышать — автоматически задерживал дыхание. Но страхи удалось побороть. Теперь за его спиной несколько тренировочных погружений в бассейнах Москвы. Все они были совершены в тактильном контакте с инструкторами. С Дмитрием Князевым вместе работали Алексей Побожаков и Алексей Виноградов.

«Дмитрий Павленко для нас не «пассажир», а партнер, — рассказал Князев. — Он в полном объеме изучил теорию, знает, что и как делать в сложной ситуации. Конечно, его возможности серьезно ограничены, но в нужный момент он не растеряется. Мы, если что, поможем».

После сдачи экзамена по теории дайвинга и выполнения учебных погружений Дмитрий и его жена станут сертифицированными дайверами: Дмитрий — DDI Scuba Diver Level 3, Ольга — PADI Open Water Diver. После этого моря всего мира для них будут открыты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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