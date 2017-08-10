Началась покраска труб на котельной «Северная»

10 Августа 2017 года, 16:23

МУРМАНСК/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске начались работы по восстановлению маркировочной окраски дымовых труб на котельной «Северная».

В соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами, на объектах обновят белый и красный сигнальные цвета.

Высота каждой дымовой трубы – 80 метров, площадь – 1,5 тысячи метров квадратных. На сегодняшний день завершены подготовительные работы – оштукатуривание, восстановление покрытия и нанесение защитного слоя. 11 августа промышленные альпинисты приступят к покраске первой трубы. Работы будут производиться по современным технологиям, снижающими риск рассеивания краски по близлежащей территории.

Энергетики убедительно просят не парковать личный автотранспорт в радиусе 300 метров от котельной из-за возможного рассеивания краски. Ранее такая ситуация уже возникала – при проведении работ в центре Мурманска краску распылило ветром на близстоящие автомобили.

Срок окончания покраски зависит от погодных условий. Предположительно, работы завершатся 15 августа.

Недавно аналогичные работы завершились на котельной в Коле на Каменном острове. Фронт работ – дымовая труба высотой в 90 метров и площадью почти в 1,5 тысячи квадратных метров.