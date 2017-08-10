В аэропортах Финляндии появились виртуальные переводчики с русского языка

10 Августа 2017 года, 17:45

ФИНЛЯНДИЯ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В аэропортах Хельсинки и Рованиеми запустили пилотный проект по виртуальному переводу на русский и китайский языки, пишет Фонтанка.Fi, ссылаясь на оператора финских аэропортов Finavia.

Приложение финской компании Tulka тестируется на территории главных воздушных ворот страны, а также в официальном аэропорту финского Санта-Клауса.

Персонал магазинов и других фирм, работающих в аэропортах, тестирует услугу виртуального перевода на планшетах в различных ситуациях общения с клиентом, особенно при обслуживании клиентов из Китая и России.

«Приложение Tulka позволяет выйти на связь с профессиональным переводчиком посредством голосовой и видеосвязи всего за несколько секунд», – говорит заместитель генерального директора аэропорта Хельсинки Хейкки Коски из Finavia.

В ходе эксперимента особое внимание уделяется тому, как услуга виртуального перевода влияет на поток посетителей и оживление торговли.

В пилотном проекте Tulka принимают участие Budget-Avis, Vantaan Taxi, World of Delights Helsinki, Marimekko, Iittala, WDFG Helsinki, отдел Customer Service аэропорта Хельсинки и аэропорт Рованиеми.

Пилотный проект стартовал в июле и продлится до конца 2017 года.

Фото: Finavia