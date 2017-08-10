Более 98% населения Мурманской области обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

10 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Питьевая вода является важным фактором формирования здоровья и качества жизни населения. Она характеризует санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

В настоящее время в области эксплуатируется 68 источников централизованного питьевого водоснабжения и 70 водопроводов. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составляет 98,44% и находится на уровне 2016 года.

Для обеспечения охраны здоровья населения, профилактики инфекционных заболеваний, передающихся через питьевую воду, за первое полугодие этого года специалистами Роспотребнадзора отобрано и исследовано более 4000 проб питьевой воды из источников, водопроводов, распределительной сети по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

Все пробы воды, исследованные на паразитологические и радиологические показатели, соответствуют гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб воды, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов, по санитарно-химическим показателям составил 16%, по микробиологическим показателям – 0,9%, что не превышает уровни, зафиксированные в аналогичные периоды 2014-2016 г.г.

В течение первого полугодия текущего года рассмотрено 149 обращений по вопросам питьевой воды и питьевого водоснабжения, из которых пятая часть послужила основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Управление за шесть месяцев 2017 года проверило 11 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по забору, очистке, распределению воды, обследовало 18 объектов. Около 95% обследований проведены с применением лабораторно-инструментальных методов исследования.

По фактам нарушений составлено 20 протоколов об административном правонарушении, вынесено три представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения. В адрес юридических лиц вынесено девять постановлений о наложении административного штрафа, три дела о привлечении к административной ответственности передано на рассмотрение в судебные органы, по всем направленным материалам судами вынесены административные наказания в виде штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 240 тысяч рублей.

Мониторинг качества воды, подаваемой населению, проведение контрольно – надзорных мероприятий продолжается.