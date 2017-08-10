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Жизнь в Мурманске


Сари
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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 11 августа
 
 
 
 
10 Августа 2017 года, 18:45

Мурманск: прогноз отключений на 11 августа


МУРМАНСК/ 10 августа - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 августа.

С 08.00  26.07.2017 до 24.00  08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00  14.08.2017 остановка Угольной  котельной  – (Смирнова, 16, 20, 22) - 3 дома

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от восточной котельной  – 458 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Олега Кошевого, 16 (корп.1)

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 21.00 ул. Октябрьская, 8, 10

ул. Карла Либкнехта, 11а

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 14.00 ул. Шабалина, 4

 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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