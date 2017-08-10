В Мурманской области полицейские провели интерактивное занятие «Дорога глазами детей!»

11 Августа 2017 года, 09:51

СНЕЖНОГОРСК/ 11 августа - В Мурманской области продолжается акция «Безопасные каникулы». Очередное занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прошло в летнем оздоровительном лагере города Снежногорска. Сотрудники полиции после небольшого инструктажа дали ребятам задание – изобразить основные элементы дороги, которые каждый день встречаются им на пути в лагерь, мелками на асфальте. Обсудив, в каких районах и на каких улицах проживают ребята, участники решили объединить свои рисунки в одну дорожную картину, с привязкой к знакомому всем городу. Вооружившись цветными мелками, школьники приступили к творчеству и, восстанавливая в памяти картинки дороги, старались с точностью изобразить их на асфальте.

Организаторы конкурса порадовались активности и заинтересованности детей, многие из которых показали хорошие знания о дорожных знаках и правилах поведения на проезжей части. Особое внимание уделялось таким важным моментам, как переход проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, встречающихся ребятам по пути, безопасному движению по тротуарам и краю проезжей части, дорожным ловушкам и требованиям «дорожных знаков». Школьники с готовностью отвечали на вопросы, разгадывали загадки и получали заслуженные сладкие призы, а также памятки и буклеты по безопасности дорожного движения.

Как отмечают в Госавтоинспекции Заполярья, занятия по безопасности дорожного движения особенно актуальны в преддверии начала учебного года, когда школьники снова станут активными участниками дорожного движения. Именно поэтому за две недели до 1 сентября в Мурманской области начнется традиционное профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в ходе которого полицейские напомнят детям о правилах безопасности на дороге.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)