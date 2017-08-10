Международный рыбопромышленный форум пройдет в Петербурге

11 Августа 2017 года, 10:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – В период с 14 по 16 сентября при поддержке Федерального агентства по рыболовству в Санкт-Петербурге состоится Международный рыбопромышленный форум, в рамках которого пройдет выставка рыбной промышленности и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2017).

В форуме и выставке примут участие официальные делегации и представители бизнеса более 50 стран. На выставочной площади свои экспозиции разместят более 200 ведущих российских и зарубежных компаний. Это рыбопромысловые, рыбоводные, рыбоперерабатывающие и судостроительные предприятия, производители оборудования и сопутствующих материалов для рыбной промышленности, логистические, финансовые, торговые и другие организации.

Программа форума будет посвящена обсуждению тенденций мирового рыбного рынка, расширению международных торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества, вопросам устойчивого рыбоводства и ответственного использования минерально-сырьевых ресурсов морей, а также утверждению стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года.