«Аэрофлот» разрешил суммировать «семейный» багаж

11 Августа 2017 года, 10:22

МОСКВА/ 11 августа/ БИ-ПОРТ - Национальный авиаперевозчик пошел на встречу летящим вместе путешественникам.

Говорится о тех, кто летит вместе в один и тот же аэропорт, например, с одним большим чемоданом. Раньше внутренние правила «Аэрофлота» запрещали суммировать багаж таких пассажиров. Теперь после проверки, а затем и протеста против таких правил прокуратурой, национальный перевозчик, рассмотрев протест, пересмотрел свою позицию.

Теперь пассажиры, летящие совестно в один аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования багажа.

Фото: М. Паламарчук