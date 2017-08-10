При поддержке Мурманского морского торгового порта юные экологи едут в экспедицию на Байкал

11 Августа 2017 года, 10:40

БАЙКАЛ/ 11 августа - Пять ребят из Мурманского «Объединения молодежных центров» 12 августа отправляются в научно-полевой лагерь на озере Байкал, организованный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» в рамках Межрегионального социально-экологического конкурса «Родная земля», посвященного Году экологии и 100-летию заповедной системы России. В столице Кольского Заполярья организационную поддержку конкурсу оказал Мурманский морской торговый порт.

Юные северяне из городского учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров» еще в мае подали заявку на участие в конкурсе, и на протяжении трех месяцев разрабатывали и реализовывали оригинальный план социально-экологических мероприятий и проектов.

Они познакомились с работой аэрологической станции Мурманск, организовали серию акций «Чистый город», провели конкурс креативных идей по переработке твердых бытовых отходов, прошли по эколого-туристическому маршруту «Тропой Гипербореев», а также устроили фотовыставку «Заполярная природа и человек».

Организаторы регионального этапа конкурса оценили интерес ребят к эколого-просветительской деятельности, а также к поиску новых образовательных форм в этой сфере.

В итоге именно команда «Объединения молодежных центров» была признана победителем на региональном этапе и получила право представлять Кольское Заполярье в финале конкурса на Байкале.

На берегу самого большого пресноводного озера в мире ребята пробудут десять дней. Там они отправятся в экологическую экспедицию «По следам Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира», поделятся со сверстниками из других регионов своими творческими идеями и подведут итоги конкурса.

Это не первый опыт сотрудничества Мурманского морского торгового порта и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», позволяющий мурманчанам принимать участие в интересных межрегиональных проектах. С 2016 года жители Мурманска участвуют в ежегодном конкурсе «Комфортная среда обитания» и получают от Фонда существенную финансовую поддержку для реализации социальных проектов.