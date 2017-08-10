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Главная » НОВОСТИ » Меры по погашению задолженности за ресурсы рассматривались на заседании межведомственной комиссии
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 10:57

Меры по погашению задолженности за ресурсы рассматривались на заседании межведомственной комиссии


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы. В совещании принял участие генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Как напомнил Никора, Мариной Ковтун была отмечена неудовлетворительная работа ряда муниципальных унитарных предприятий, вследствие чего требуется налаживание их стабильной платёжной дисциплины.

В ходе совещания рассматривалась задолженность предприятий теплоснабжения Кольского района: МУП «Лавна», МУП «ТЭР», ООО «Мурмашинская тепловая компания», а также МУП «Хибины», эксплуатирующего электрокотельную в Коашве. Их задолженность требует принятия немедленных мер, особенно с учётом скорого начала отопительного сезона.

Как отметил Конюшенко, снижение задолженности является не менее важным элементом подготовки к осенне-земному максимуму нагрузок, чем проверка технической готовности электроотопительных установок. Сейчас с большинством предприятий теплоснабжения в Кольском районе у гарантирующего поставщика заключены соглашения о реструктуризации задолженности. «АтомЭнергоСбыт» ожидает внесения оплат по соглашениям до начала сентября после получения котельными субсидии из областного бюджета.

«Правительство Мурманской области будет контролировать не только сроки исполнения соглашений, но и источники финансирования для обеспечения платежей с целью исполнения поручения губернатора об обеспечении 100% собираемости за энергоресурсы», – подчеркнул Никора.

В отношении Мурмашинской тепловой компании предложено проработать вопрос о переходе на прямые расчёты компании с населением, а также поставлена задача до 16 августа заключить договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии о реструктуризации задолженности с графиком платежей.

Кроме того, на совещании рассматривались вопросы повышения энергоэффективности путем снижения потерь при теплоснабжении жилфонда, усиления работы с должниками за услуги теплоснабжения, докапитализации МУПов и заключения трехсторонних соглашений.

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