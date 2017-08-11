Дороги в Мурманске ремонтируют с опережением графика

11 Августа 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Обновление объектов улично-дорожной сети в Мурманске идет в режиме нон-стоп. Вчера глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту проезда от улицы Павлова до улицы Фурманова.

На участке выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, восстановление колодцев. Рабочие приступили к ремонту соседнего перекрестка.

«Покрытие представляет собой усиленный асфальтобетон из щебеночно-мастичной смеси, которая позволит продлить срок службы дорожного полотна, – пояснил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В ближайшие дни планируется уложить асфальт на перекрестке».

Кроме того, подходят к завершению работы на улице Егорова, здесь уложено асфальтобетонное покрытие, на очереди – обновление тротуаров. В планах – ремонт участков на проспекте Героев-североморцев. Особое внимание будет уделено работам на проспектах Ленина и Кольском.

«Несмотря на укороченный из-за погодных условий ремонтный сезон, все работы идут по графику, даже с некоторым опережением. На сегодняшний день план выполнен на две трети», – рассказал Андрей Сысоев.

В Мурманске уже обновлены 18 объектов улично-дорожной сети – это 135 тысяч квадратных метров. В полном объеме выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.

АГМ