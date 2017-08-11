В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Завтра, 12 августа, в Мурманске в 12:00 у памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоится Митинг памяти, посвященный гибели атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск».
В митинге примут участие первые лица региона, представители командования Северного флота, общественные организации и жители Мурманска.
Напомним, 10 августа 2000 года «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского залива. А 12 августа произошла трагедия, унесшая жизни 118 моряков.