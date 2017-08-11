В этом году будет отремонтировано 64 жилых помещения для детей-сирот в Мурманской области

11 Августа 2017 года, 12:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Более 6 млн 908 тысяч рублей предусмотрено в бюджете Мурманской области в 2017 году на ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Субсидия, предоставленная муниципальным образованиям региона в июле 2017 года, составила 3 млн 296 тысяч рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными Мариной Ковтун.

Всего в этом году запланировано отремонтировать 64 жилых помещения для сирот. С начала года отремонтировано и подготовлено к заселению 13 помещений, право пользования которыми или право собственности на которые сохранено за детьми-сиротами.

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».