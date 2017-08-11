В России внедрят «умные» счетчики

11 Августа 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство энергетики России подготовило постановление, предусматривающее поэтапную замену приборов учета потребления электроэнергии на счетчики нового образца.

«Умные» счетчики будут передавать данные по объемам энергопотребления в сетевую компанию, таким образом, отпадет необходимость ежемесячно снимать показания счетчиков.

Приборы учета, у которых закончился срок службы, будут заменять на новые за счет энергокомпаний. По желанию потребителей, «умные» счетчики могут быть установлены досрочно.

По оценке ПАО «Россети», розничный энергорынок России оснащен автоматизированным учетом на 9%. Пилотные проекты уже реализуются в Калининграде, Ярославле и Туле. Старт программы по всероссийской замене счетчиков запланирован на лето 2018 года.

«Умные» технологии электроэнергетики — одна из ключевых тем обсуждения на Российской энергетической неделе. Современные тенденции и возможные нововведения в отрасли будут обсуждать на таких панельных дискуссиях, как «Умные» сети — «умный» город», «Индустриальный интернет для энергетики» и другие.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве» с 3 по 7 октября. В Форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.