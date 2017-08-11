В России внедрят «умные» счетчики

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Осторожно, в Мурманске красят трубы!
 
 
 
 

Курсы валют 11.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6930
-0,2924
1 USD
Доллар США
59,9298
-0,0313
1 EUR
Евро
70,2677
-0,1506
10 NOK
Норвежских крон
75,2405
-0,1235
10 SEK
Шведских крон
73,2916
0,1879
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
2.2 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
11 Августа 2017, 13:26
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
11 Августа 2017, 12:20
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
11 Августа 2017, 11:46
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
Меры по погашению задолженности за ресурсы рассматривались на заседании межведомственной комиссии
11 Августа 2017, 10:57
Меры по погашению задолженности за ресурсы рассматривались на заседании межведомственной комиссии
 
 
 
 

Самое читаемое

Почти половина молодых пар хотят всего одного ребенка
10 Августа 2017, 15:55
Впервые в России с аквалангом погрузился инвалид без рук и ног
10 Августа 2017, 17:00
Праздник спорта пройдет в Мурманске
10 Августа 2017, 16:15
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Мончегорска по подозрению в совершении кражи мобильного телефона
10 Августа 2017, 14:30
В Белокаменке нашли снаряд времен ВОВ
10 Августа 2017, 14:49
Началась покраска труб на котельной «Северная»
10 Августа 2017, 16:23
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В России внедрят «умные» счетчики
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 14:00

В России внедрят «умные» счетчики


РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство энергетики России подготовило постановление, предусматривающее поэтапную замену приборов учета потребления электроэнергии на счетчики нового образца.

«Умные» счетчики будут передавать данные по объемам энергопотребления в сетевую компанию, таким образом, отпадет необходимость ежемесячно снимать показания счетчиков.

Приборы учета, у которых закончился срок службы, будут заменять на новые за счет энергокомпаний. По желанию потребителей, «умные» счетчики могут быть установлены досрочно.

По оценке ПАО «Россети», розничный энергорынок России оснащен автоматизированным учетом на 9%. Пилотные проекты уже реализуются в Калининграде, Ярославле и Туле. Старт программы по всероссийской замене счетчиков запланирован на лето 2018 года.

«Умные» технологии электроэнергетики — одна из ключевых тем обсуждения на Российской энергетической неделе. Современные тенденции и возможные нововведения в отрасли будут обсуждать на таких панельных дискуссиях, как «Умные» сети — «умный» город», «Индустриальный интернет для энергетики» и другие.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве» с 3 по 7 октября. В Форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Ветропарк в Кольском районе должны запустить в 2021 году
2.
Правительство Мурманской области займется повышением доступности энергетической инфраструктуры
3.
Правительство РФ предложило лицензировать поставщиков энергии
4.
Кольская АЭС проверила готовность к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок
5.
Платёжная дисциплина: ресурсники будут платить пени наравне с управляющими компаниями
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта