Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет

11 Августа 2017 года, 12:20

РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», единственный представитель проекта 1155.1 в составе Военно-морского флота, подвергнется модернизации, пишет «Коммерсант».

Изначально в ВМФ планировали ограничиться ремонтом корабля на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, филиале северодвинского Центра судоремонта «Звездочка». Ремонт должен был занять три года — предполагалось, что «Адмирал Чабаненко» будет передан флоту в 2017 году. Однако из конкурсной документации «Звездочки», размещенной на портале госзакупок, следует, что простой корабля затянется еще на несколько лет.

«Звездочка» заказала петербургскому «Северному ПКБ» «выполнение конструкторских работ в обеспечение отдельных модернизационных работ в период ремонта с продлением межремонтного срока». Работы касаются «заказа 11551 зав. N с-121». Ранее «Звездочка» проводила закупки, касающиеся ремонта этого заказа. Из открытых источников следует, что речь идет именно об «Адмирале Чабаненко». «Северное ПКБ» получило заказ как единственный поставщик. Отсутствие конкуренции связано с тем, что корабль строился по проекту «Северного ПКБ», и все чертежи, касающиеся изделия, хранятся в этом проектном бюро. Конструкторские работы должны быть переданы заводу до 31 декабря 2019 года, за работы «Звездочка» заплатит 726 млн рублей.

«Адмирал Чабаненко» — наиболее оснащенный и сбалансированный по вооружению большой противолодочный корабль ВМФ: он оснащен пусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет «Москит», вооружением для противовоздушной и противолодочной обороны. Корабль является единственным в серии: в 1990 году его заложили на калининградском судостроительном заводе «Янтарь», спустили на воду в 1992 году, но из-за отсутствия финансирования в первые постсоветские годы передать флоту смогли лишь в 1998 году. Помимо «Адмирала Чабаненко», в составе флота службу несут восемь кораблей предыдущего проекта 1155, по четыре в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

Заместитель директора «Центра анализа стратегий и технологий» Андрей Фролов считает, что в ходе модернизации противокорабельные ракеты «Москит» могут быть заменены на более современные ракеты «Оникс». Также, по всей вероятности, будет заменено радиоэлектронное вооружение.