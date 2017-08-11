Сегодня впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы

11 Августа 2017 года, 12:37

РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ - Сегодня, 11 августа, в России впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Соответствующий приказ 1 июня 2017 года подписал директор ФСИН России Геннадий Корниенко, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Именно 11 августа 1908 года первые два специальных автомобиля для перевозки заключенных производства отечественного завода «Г.А. Лесснеръ» и Ново-Берлинской фабрики «Г.Ф. Маркъ и Ко» начали использоваться в Санкт-Петербурге. Главное тюремное управление Российской Империи первым в мире из пенитенциарных ведомств выступило с предложением и экспериментально опробовало перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях.

В штате мурманской транспортной службы уголовно-исполнительной системы трудятся более 120 человек. Аттестованные и вольнонаемные водители, механики, диспетчера гаражей и автослужб каждый день выполняют задачи по автотранспортному обеспечении служебной деятельности подведомственных учреждений УИС.

На сегодняшний день в автопарке УФСИН РФ по Мурманской области числится 127 единиц техники. Среди них не только спецтранспорт, предназначенный для конвоирования осуждённых и лиц, находящихся под стражей. Так же на службе в уголовно-исполнительной системе региона состоят легковые оперативно-служебные машины, пожарные и санитарные автомобили, передвижной флюорограф. Имеется и автомобиль-лаборатория для ремонта инженерно-технических средств охраны и связи, передвижная мастерская для технического обслуживания, бронированный автомобиль спецназа.

Для выполнения хозяйственных задач подведомственных учреждений эксплуатируются автомобили для перевозки хлеба, изотермические фургоны для перевозки имущества и продуктов питания, грузовые машины и самосвалы, автотракторная спецтехника.