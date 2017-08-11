Учитель истории из Мурмашей получила грант на продвижение своего проекта

11 Августа 2017 года, 12:51

КРЫМ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – В Крыму с 3 июля по 31 августа проходит Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе», и мурмачане там уже в числе лидеров, сообщает ГТРК Мурман.

Участники из Мурманской области лидируют в «Конвейере проектов» – интеллектуальной битве за гранты. Конкуренция очень высокая: в пятой смене форума участвуют 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев со всей страны. На главной творческой площадке это направление представлено впервые.

На «Тавриде» можно получить новый опыт, пообщаться с единомышленниками и экспертами, посетить лекции и принять участие в мастер-классах.

«Теперь я знаю, как создавать социальные проекты, как их продвигать, как защищать, получать на них гранты. Я получила очень крутой опыт создания и защиты социальных проектов, думаю, что этими навыками я с удовольствием поделюсь в регионе», – рассказала участница форума Дина Озерова.

К слову, Дина Озерова, учитель истории из Мурмашей, получила не только опыт, но и грант 100 тысяч рублей на продвижение своего, признанного социально значимым, проекта.

Форум проводится во исполнение поручения Владимира Путина. Организаторы – Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. В «Тавриде» принимают участие порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподаватели творческих профессий и молодые профессионалы различных творческих направлений из всех регионов страны.