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Главная » НОВОСТИ » Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 13:26

Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Методические указания по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом, разработанные Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и приняты комитетом в пределах своей компетенции с соблюдением всех требований, устанавливающих правила его принятия. Такое постановление вынес Верховный Суд России.

Напомним, 10 июня 2016 года правительство Мурманской области наделило региональный комитет по тарифному регулированию полномочиями по установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, в том числе для последующего получения автотранспортными предприятиями-перевозчиками субсидий в виде разницы между установленным и экономически обоснованным тарифами.

Комитет разработал и утвердил соответствующие методические указания по формированию тарифов на перевозку общественным транспортом. Основной принцип методических указаний – соблюдение баланса экономических интересов пассажиров и перевозчиков. Данный принцип был поставлен под сомнение предприятием ПАО «Мурманскавтотранс», которое, желая возложить риски предпринимательской деятельности на областной бюджет, обратилось в Мурманский областной суд с заявлением о признании Методических указаний частично недействующими, как несоответствующих Конституции, Гражданскому и Бюджетному кодексам и другим федеральным и региональным законам. Областной суд отказал в удовлетворении заявления.

Не согласившись с решением областного суда, ПАО «Мурманскавтотранс» обратилось с апелляционной жалобой в Верховный Суд России, который вынес свой окончательный вердикт в пользу Комитета по тарифному регулированию.

Размер тарифа в регионе обсуждался с ноября 2016 года, но единого мнения не было. Марина Ковтун заявила, что решение будет принято с учетом мнения общественности, однако Комитет по тарифному регулированию утвердил тариф на проезд в размере 28 рублей.

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