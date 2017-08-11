На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования

11 Августа 2017 года, 14:43

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – На территории будущего экотехнопарка в районе Междуречья строители приступили к установке и монтажу нового оборудования. Это так называемый «вскрыватель пакетов» и стационарный пресс-компактер.

«Вскрыватель пакетов» используется на начальном этапе сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Его особенность в том, что он позволяет обрабатывать пакеты различной величины. При этом отходы разрыхляются, но не измельчаются, что является большим преимуществом для дальнейшей обработки.

Пресс-компактер немецкой компании Husmann позволит всего за 30 секунд спрессовать 2,5 кубических метра отходов. Расчетная производительность установки 295 кубических метров ТКО в час.

Приобретённое оборудование позволит наладить быструю эффективную обработку поступающих в экотехнопарк ТКО. Отсортированные фракции — пластик, стекло, металлы отправят на дальнейшую переработку. Неутилизируемые хвосты разместят на изолированных от воздействия внешней среды «картах».

Общая мощность экотехнопарка – 250 тысяч тонн ТКО в год. Вместе с мусороперегрузочными станциями, расположенными в городах и районах региона, он составит современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством области и АО «Управление отходами». Инвестиции в проект составляют не менее 1,25 млрд рублей. В июне уже был завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО.

В соответствии с графиком открытие экотехнопарка состоится в декабре этого года. Посетив накануне строительную площадку Марина Ковтун заявила, что региональное правительство оказывает проекту максимальную поддержку и делает все необходимое, чтобы он был реализован в срок и в полном объеме.