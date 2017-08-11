Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Мурманское УФАС о наложении штрафа на АО «АтомЭнергоСбыт»

11 Августа 2017 года, 15:14

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Во вторник, 8 августа, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Мурманской области в отношении «КолаАтомЭнергоСбыт» (филиала АО «АтомЭнергоСбыт»), подтвердив правомерность вынесенного Мурманским УФАС России постановления о наложении штрафа.

АО «АтомЭнергоСбыт» занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации электроэнергии. Действуя на основании заключенных договоров о поставке электроэнергии, в июле 2015 года, не уведомив потребителя, сначала частично, а потом полностью ограничило режим потребления электроэнергии в ресторане «Шанхай».

Антимонопольная служба вынесла решение о неправомерности действий Общества, на основании которого было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате антимонопольный орган наложил на АтомЭнергоСбыт штраф в размере 475 000 рублей.

Постановление было оспорено Обществом в Арбитражном суде Мурманской области. Суд согласился с Мурманским УФАС России, снизив административный штраф до 387 500 рублей в силу смягчающего обстоятельства.

Общество не согласилось с решением суда и обжаловало его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. 8 августа Апелляция признала решение Арбитражного суда правомерным, оставила его без изменения и, как следствие, подтвердила правильность выводов УФАС.