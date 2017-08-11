Марина Ковтун обсудила с председателем регионального Избиркома подготовку к единому дню голосования

11 Августа 2017 года, 15:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Ход избирательной кампании и подготовку к единому дню голосования сегодня в ходе рабочей встречи Марина Ковтун обсудила с председателем Избирательной комиссии Мурманской области Антоном Богомоловым.

В единый день голосования 10 сентября на территории региона состоятся выборы депутатов Советов депутатов ЗАТО Видяево, Ковдорского района, Териберки, а также довыборы депутатов в Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле. За неделю до этого, 3 сентября, пройдут довыборы двух депутатов в ЗАТО Александровск.

«Меньше месяца осталось до единого дня голосования 10 сентября. На днях закончился этап выдвижения кандидатов, скоро начнется агитационный период. Как идет подготовка к агитационному периоду, какова в целом ситуация на сегодняшний день и степень готовности избирательных комиссий?», – обратилась глава региона к Богомолову.

Антон Богомолов поблагодарил Марину Ковтун за внимание к работе избирательных комиссий Мурманской области.

«Сейчас закончился период и выдвижения, и регистрации кандидатов в депутаты в девяти муниципальных образованиях. Наибольшая конкуренция среди кандидатов развернулась в столице края, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск. В настоящий момент на 52 депутатских мандата выдвинуты 161 кандидат. Это достаточно высокий уровень конкуренции. Активно участвуют и политические партии, и самовыдвиженцы», – сообщил Богомолов, добавив, что избирательная кампания проходит в спокойном режиме, без политических конфликтов.

Глава региональной избирательной комиссии также отметил, что 10 и 3 сентября северян ждет 51 избирательный участок. Все они готовы к работе.

По состоянию на 28 июля в Мурманской области зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий, из которых 32 имеют право принимать участие в выборах депутатов в сентябре. Таким же правом наделено 125 общественных объединений.