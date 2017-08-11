Интерес россиян к товарам и услугам достиг максимума с 2014 года

11 Августа 2017 года, 15:45

РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Индекс Министерства экономического развития «спрос-запрос», который ведомство разработало для оценки потребительского спроса россиян, в июле, по предварительным данным, показал самое высокое значение за последние три года, указано в последнем обзоре ведомства по экономике.

Агрегированный показатель «спрос-запрос» — это оперативный индикатор, фиксирующий изменения в потребительской активности населения, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Его расчет основывается на динамике количества интернет-запросов по различным товарным группам и услугам, очищенной от сезонного и календарного факторов.

По предварительным данным июля, индекс «спрос-запрос» достиг очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта), что свидетельствует «о продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса».

«Рост индекса в июле был обусловлен в большей степени увеличением количества поисковых запросов по непродовольственным товарам (запросы по автомобилям, телевизорам, косметике, бытовой технике, мебели), — пояснил представитель министерства. — Вместе с тем делать окончательные выводы об изменении потребительского спроса в июле стоит после публикации данных Росстата».

По последним данным Росстата, оборот розничной торговли во II квартале вырос на 0,7% по сравнению со II кварталом 2016. Примечательно, что помесячно весь прошлый год и I квартал 2017 оборот розничной торговли снижался. Этот макроэкономический индикатор отражает потребительскую активность населения, которая вносит вклад в рост экономики. В прошлом году он упал на 4,6%.

По оценке Минэкономразвития, повышению показателя помогает рост кредитной активности россиян: «фактором, способствующим росту потребительского спроса, являются восстановительные процессы в кредитовании населения». По данным Банка России, в первом полугодии объем выданных физическим лицам займов вырос на 3,8%, до 11,2 трлн рублей. Помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования, в последние месяцы отмечается рост портфеля и других потребительских ссуд.

Несмотря на рост кредитной активности, рисков надувания «пузырей» на кредитном рынке сейчас не видят ни в ЦБ, ни в Минэкономразвития. По данным министерства, кредитная нагрузка населения (отношение задолженности по кредитам к доходам) составляет около 20% и не превышает значений 2013 года.